На ремонт теплосетей в Адмиралтейском районе потратят 1,5 миллиарда рублей

Почти 50% инженерных коммуникаций в центре города находится в изношенном состоянии.

В пятницу, 15 февраля, на совещании с представителями Адмиралтейского района вице-губернатор Максим Шаскольский заявил, что ремонт в этом году город потратит 1,5 млрд рублей на ремонт трубопровода. Всего планируется заменить 5 км ненадежных сетей.

По словам чиновника, почти 50% инженерных коммуникаций в центре города находится в изношенном состоянии, и их эксплуатация длится дольше положенных 25 лет. Именно этим от части объясняется большое количество жалоб на прорывы труб.

Ранее Piter.TV писал, что в Приморском районе Петербурга планируют отреставрировать почти 12 тысяч теплосетей. Работы уже начаты, закончить их планируют в ноябре текущего года.



Фото: Piter.TV