В Приморском районе заменят 12 000 теплосетей

Модернизируют тепломагистрали за деньги из городского бюджета. Работы будут завершены в ноябре 2019 года.

В Приморском районе Петербурга планируют отреставрировать почти 12 000 теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Работы уже начаты, закончить их планируют в ноябре текущего года. Модернизируют тепломагистрали за деньги из городского бюджета. Благодаря данной реконструкции будет улучшено горячее водоснабжение на улицах Яхтенной, Беговой, Савушкина и Приморского проспекта. Подстанция располагается на улице Савушкина, 120 к.2

Реконструкция теплосетевого хозяйства предусматривает замену 11990 погонных метров труб диаметрами от 50 до 250 мм. На сегодняшний день переложено около 350 метров. пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Модернизация обеспечит теплом жилые дома и социальные объекты.

Фото: Piter.TV