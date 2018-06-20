Эксперт: соотношение ИП и юрлиц открыло новые тенденции российской экономики

Количество ИП впервые превысило число юридических лиц.

Число ИП в России превысило количество компаний по двум причинам. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Сокращению числа юрлиц в сравнении с индивидуальными предпринимателями (ИП) способствуют две равновесные тенденции. В 2015-16 годах российские власти взяли курс на жесткое администрирование налоговой системы. И если раньше большое число компаний работало полулегально, уходя от значительной части налогообложения и применяя "серые" схемы, то три года назад за них взялись всерьез. Работа была комплексной и сразу дала свои плоды. В результате большинство игроков, допускавших налоговые нарушения и не подчинявшиеся российскому законодательству, стали массово закрываться. Это все происходило на фоне нулевого или крайне низкого экономического роста – второй тенденции в российских реалиях. В таких условиях и честно работающий бизнес проверяется на прочность. Неустойчивые и откровенно слабые компании не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Потому официальных юрлиц стало меньше. Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.

Количество ИП превысило число юридических лиц. Об этом говорят материалы агентства "Федеральная служба информации". На данный момент, в России работают около 4,014 миллионов ИП, а количество юрлиц составляет 3,98 миллионов. В "Госреестре" данные формируются с максимально высокой степенью точности. Число компаний начало снижаться с 2016 года и показало новые процессы трансформации экономики.

Крупный и средний бизнес в условии общеэкономических проблем всегда пересматривает стратегии своей работы – в определенный момент становится понятно, что уже не выгодно самих себя содержать. Малый бизнес более гибкий и не требует серьезных затрат, потому спокойнее переживает кризисные времена. Число ИП в принципе не сокращается – это довольно удобный режим для работы в низовом бизнес-сегменте. Более того, когда крупных и средних игроков лихорадит, они оптимизируют свои коллективы – на рынке труда появляются освободившиеся работники. Определенная часть из них открывает свое дело, в первую очередь регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей – это тоже тенденция, просматриваемая в итоговой статистике. Потому число официальных юрлиц и ИП соотносится так, как мы видим сегодня – паритет уже достигнут, но это не предел. Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.

Ранее количество действующих компаний всегда превышало число ИП. С 2015 года из-за усиления контроля со стороны налоговиков недобросовестным предпринимателям невозможно использовать фирмы-однодневки. Они обнаруживаются, и фискалы тут же приходят с проверкой. "Чистка" почистила рынок, оставив на нем только честных игроков.

Темпы роста числа компаний за последние годы снизились. В 2018-м их количество выросло в среднем на 0,03% за счет микропредприятий. Они составляют 95,5% от всего малого и среднего предпринимательства. Число таких предприятий за этот год сократилось на 6,1 и 7,3% соответственно во всех регионах России.

При нынешнем небольшом экономическом росте в стране бизнес крайне неохотно расширяется – потому из относительно комфортного режима ИП в малые предприятия предприниматели не уходят. Вряд ли ситуация изменится в этом году – прогнозы на экономический рост примерно повторяют прошлогодние. В 2020-м аналитики склонны к большему оптимизму, тогда и бизнес отреагирует соответственно. Пока же мы видим, как крупные игроки рынка стремятся стать еще крупнее, объединяя усилия друг с другом и оптимизируя работу. Самые слабые участники просто закрываются, не выдерживая некомфортных условий. Российский рынок постепенно перекраивается, большой бизнес переманивает друг у друга клиентов и вводит принципиально новые формы работы. Антон Шабанов, независимый экономический эксперт.

Ранее сообщалось, что программист Apple рассказал о возможном закрытии iTunes.

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