Программист Apple рассказал о возможном закрытии iTunes

Разработчик считает, что есть некоторые сведения, которые подтверждают его прогнозы.

Специалисты компании Apple сообщили о возможном закрытии своего музыкального сервиса iTunes. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на разработчика компании. В доказательства спикер привел "некоторые свидетельства" подготовки отказа от системы.

Эксперт добавил, что чрезмерная популярность ресурса делает приложение не таким удобным для пользователя как ранее. Кроме популярных композиций там стали появляться подкасты, аудиокниги, видео и другой контент.

Программист добавил, что организация также собирается внедрять новый продукт - Apple TV. Туда разработчики переместят все шоу и ролики, которые доступны на айтюнсе. Сейчас в компании думают по поводу создания нескольких приложений с разным контентом, а не объединенным в одну систему.

Однако, в ближайшее время закрытие iTunes не планируется. Новые сведения о данной ситуации можно будет получить на форуме в Калифорнии, который состоится с 3 по 7 июня.

Фото: Piter.tv