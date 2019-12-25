Шведский интернет-сервис Spotify закрыл офис в России

Стриминговый сервис продолжит предоставлять пользователям возможность прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Однако, Spotify ограничит возможность обнаружения шоу, принадлежащих и управляемых российскими государственными СМИ.

Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о закрытии офиса на территории России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление интернет-сервиса.

Представители Spotify пояснили, что им важно обеспечить безопасность сотрудников. В сложившейся геополитической ситуации принято решение на неопределенный срок закрыть офис в России. Стриминговый сервис продолжит предоставлять пользователям возможность прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Оформив подписку, россияне смогут скачивать их на устройства. Однако, Spotify ограничит возможность обнаружения шоу, принадлежащих и управляемых российскими государственными СМИ.

Напомним, что сервис был запущен в 2008 году. На российский рынок Spotify пришел летом 2020 года. На сегодняшний день им пользуются более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

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