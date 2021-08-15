Разработчик Counter-Strike ограничил для россиян способ оплаты в Steam

Пользователи из России видят сообщение: "В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Российские пользователи не смогли оплатить игры с помощью банковских карт. Разработчик компьютерных игр Valve заблокировал способы оплаты в Steam. Теперь геймеры из России могут совершить покупку только с помощью PayPal и внутреннего кошелька цифрового магазина. Об этом сообщил Cybersport.ru.

Как правило, пользователи из России видят сообщение: "В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства". Напомним, что разработчик Valve создал такие серии игр, как Half-Life, Left 4 Dead, Dota 2, Counter-Strike и другие. Организация является одним из крупнейших сервисов по дистрибуции игр на ПК.

Ранее мы сообщили, что российские пользователи Netflix и Spotify не смогли оплатить подписку.

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