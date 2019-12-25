Мошенники стали активно пытаться обмануть пользователей Steam из РФ

В F6 объяснили схемы обмана пользователей для кражи аккаунтов.

Мошенники на российской территории активизировали попытки обмануть пользователей и украсть у них аккаунты на игровой онлайн-платформе Steam. Соответствующее заявление сделали журналистам информационного агентства "ТАСС" представители прес-сслужбы компании по информационной безопасности F6. Эксперты пояснили, что суть криминальной схемы состоит в завлечении людей через подарочные карты до 50 долларов и скины для видеоигр. Сейчас аферистам удалось создать порядка 20 фишинговых сайтов - подделок оригинального ресурса Steam. Речь идет только о тех сайтах, домены которых находятся в поле ".ru". На шести подобных сайтах клиентам предлагались подарочные карты, на остальных же злоумышленники раздавали "скины". Задача заключалась в том, чтобы убедить потенциальную жертву обмана ввести логин и пароль на таких сайтах, чтобы те могли получить "приз".

Мошенники создали сайты как на русском языке, так и на английском, продолжили в F6. "В декабре 2025 года актуальны фейковые сайты Steam с новогодней тематикой, "зимним марафоном подарков" и приурочены к годовщине создания платформы. пресс-служба компании F6

До сих пор поддельные сайты рекламируются на YouTube, в TikTok и других социальных сетях. В видеороликах демонстрируются указанные фишинговые сайты, ссылки на которые размещаются в профилях мошенников на хостинговых платформах. Специалисты также фиксировали случаи, когда в видеозаписи на YouTube имели ссылки на Telegram-каналы, которые тоже продвигали мошеннические сайты.

