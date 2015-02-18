Петербуржцев стали обманывать с помощью новогодних открыток с кибер-сюрпризом

Специалисты предупреждают о новой волне скам-рассылок под видом праздничных поздравлений.

С приближением Нового года в России активизировались кибермошенники, использующие праздничную тематику для обмана пользователей. Как сообщают эксперты по информационной безопасности, в массовой рассылке появились поддельные новогодние и рождественские открытки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах, которые маскируются под видеопоздравления или праздничные изображения. Однако вложения или ссылки в них содержат вредоносное программное обеспечение. При открытии такого файла на устройство может быть установлен вирус, который способен похитить пароли, данные банковских приложений и другую личную информацию.

Специалисты настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность в предпраздничный период. Основные правила безопасности: не открывать вложения и не переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных отправителей, даже если они подписаны как поздравление с праздником. Если подозрительное сообщение с вложением поступило от знакомого контакта, стоит уточнить у него лично, отправлял ли он файл.

В правоохранительных органах рекомендуют немедленно удалять подозрительные письма и сообщения, не пытаясь их открыть, а в случае утери средств или данных — обращаться в полицию и службу поддержки своего банка.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники под видом "Водоканала" обманывают петербуржцев через проверку воды и счетчиков.

Фото: Telegram - канал "Ленинградский Cyber - страж"