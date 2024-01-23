Мошенники под видом "Водоканала" обманывают петербуржцев через проверку воды и счетчиков

Финал схемы — перевод денег на "безопасный счёт".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Преступники, представляясь сотрудниками "Водоканала", обманом получают доступ к банковским счетам граждан. Об этом предупреждает кибердружина "Ленинградский cyber-страж".

Схема начинается с телефонного звонка. Мошенник, действуя от имени коммунальной службы, предлагает бесплатно заменить счётчик воды или провести лабораторную проверку её качества. Для "оформления заявки" он просит жертву назвать код из SMS-сообщения, которое приходит якобы для подтверждения визита мастера.

На самом деле этот код — одноразовый пароль для входа или подтверждения операции в банковском приложении или на "Госуслугах". Получив его, злоумышленники получают доступ к аккаунту. Следующий этап — звонок от якобы сотрудника банка или службы безопасности. Жертве сообщают, что её аккаунт на "Госуслугах" взломали и теперь под угрозой все средства на счетах. Чтобы "спасти деньги", клиента уверенно убеждают перевести их на "безопасный" или "проверочный" счёт, который на самом деле принадлежит преступникам.

Специалисты настоятельно рекомендуют никогда не сообщать коды из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы. При звонке "из Водоканала" следует немедленно положить трубку, а все вопросы решать по официальному номеру службы водоснабжения, указанному в квитанции или на сайте. Если звонят "из банка" с предупреждением о взломе, нужно завершить разговор и самостоятельно перезвонить на номер, указанный на обратной стороне банковской карты или в официальном приложении. Ни при каких обстоятельствах не следует переводить деньги на "резервные", "проверочные" или "безопасные" счета по инструкциям незнакомца в телефонном разговоре. В случае попытки мошенничества следует немедленно обратиться в полицию и свой банк для блокировки операций.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники атакуют петербуржцев с Apple, требуя выкуп за "кирпич".

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт--Петербургу и Ленинградской области