Мошенники атакуют петербуржцев с Apple, требуя выкуп за "кирпич"

На собеседовании кандидатов заставляют выйти из iCloud и установить поддельное приложение.

В Санкт-Петербурге распространяется новая мошенническая схема, которая лишает жертв доступа к собственным iPhone с последующим вымогательством денег. Как сообщает 78.ru, аферисты под видом работодателей приглашают на онлайн-собеседование и под предлогом установки "корпоративного приложения" из непроверенного источника вынуждают кандидатов выйти из своего iCloud-аккаунта и войти в предоставленный злоумышленниками.

Получив таким образом доступ, преступники с помощью функции "Найти iPhone" удалённо блокируют устройство и начинают требовать выкуп в размере нескольких десятков тысяч рублей за разблокировку.

По словам специалистов, вернуть доступ к телефону чрезвычайно сложно.

Вам будет сложно доказать, что ваш телефон заблокирован с помощью учётной записи, которая вам не принадлежит. И первый вопрос, который вам задают: а почему она у вас там есть? Андрей Чечулин, руководитель Международного центра цифровой криминалистики

Он отметил, что даже дорогостоящий ремонт не гарантирует восстановление устройства. Эксперты призывают никогда не выходить из своего Apple ID по просьбе незнакомцев и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Фото: pxhere