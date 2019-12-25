Мошенники создают поддельные чаты под видом СФР

В киберполиции напомнили о способах связи с официальным Социальным фондом страны.

Социальный фонд России предупреждает о том, что мошенники создают поддельные боты под видом СФР. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции уточнили, что опасные аккаунты есть в мессенджерах и социальных сетях.

Они могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить ваш номер телефона и SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в банке или других сервисах. пост от киберполиции

В МВД напомнили пользователям, что Социальный Фонд России не предоставляет услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают у гражданина SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные сведения через ботов, чаты или по телефонному или видеозвонку. Единственные каналы взаимодействия: единый портал госуслуги.рф,

официальный сайт sfr.gov.ru, личное обращение в клиентскую службу СФР.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России