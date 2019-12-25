Эксперты ВТБ: мошенники звонят школьникам и представляются учителями или медсестрами

Специалисты дали советы для детей, чтобы не стать жертвой обмана.

Мошенники все чаще звонят школьникам и их родителям, после чего представляются учителями, медицинскими сестрами или другими сотрудниками образовательных учреждений. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ВТБ. Эксперты пояснили, что злоумышленники используют методы социальной инженерии для того, чтобы завладеть персональными данными и денежными средствами обманутых жертв. Одной из популярных криминальных схем стала просьба "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник учащегося. Иногда преступники делают звонок якобы от имени школьной медсестры для "срочного медосмотра" учащегося, который требуется для допуска ребенка к занятиям. Таким образом злоумышленники хотят пытаются получить код из SMS и push-уведомления от учетной записи единого портала "Госуслуги" или банковского приложения родителей.

Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок". Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности ВТБ

В ВТБ отметили, что россиянам важно не только установить на свои устройства и гаджеты ребенка защитные технологии, но также проговорить с детьми алгоритм действий при звонке от неизвестного. В таком случае самыми действенными методами будет прекращение подозрительного общения, уведомление о нем взрослых. Дополнительно информацию можно уточнить у классного руководителя.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с отправкой фото.

Фото: Piter.tv