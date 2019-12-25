Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с отправкой фото

Рекомендуется не открывать ссылку, даже если сообщение пришло от знакомого.

В МВД России заявили, что мошенники стали присылать от имени знакомых сообщения вроде: "Смотрю на фото, вспоминаю тебя". К ним добавляют ссылку якобы на снимок, по факту ссылка заражает устройство, и аферисты получают доступ к смартфону, контактам и аккаунтам.

Рекомендуется не открывать ссылку, даже если сообщение пришло от знакомого, а также связаться с отправителем другим способом.

Если ты уже кликнул(а): сразу отключи интернет (Wi‑Fi/мобильные данные), перезагрузи телефон в безопасном режиме и проверь установки приложений. Поменяй пароли на важных сервисах и включи двухфакторную аутентификацию (2FA). Пресс-служба МВД

Важно проверить банковские операции и при подозрениях заблокировать карты.

Ранее на Piter.TV: пенсионерке, лишившейся почти 100 тыс. рублей из-за мошенников, вернут деньги в Петербурге.

Фото: Piter.TV