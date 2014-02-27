Пенсионерке, лишившейся почти 100 тыс. рублей из-за мошенников, вернут деньги в Петербурге

Аферисты позвонили женщине и от имени несуществующей медицинской службы заявили, что она давно не проходила флюорографию.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки. Мошенники похитили с ее банковского счета 98 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 10 декабря.

Аферисты позвонили женщине и от имени несуществующей медицинской службы заявили, что она давно не проходила флюорографию. Потерпевшую убедили скачать приложение на телефон, сразу после установки деньги списались. Владельцем счета оказался местный житель, предоставивший мошенникам свои реквизиты для перевода средств.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с дропа неосновательного обогащения. Требования удовлетворены.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала 18-летнюю петербурженку, которая причастна к обману пенсионерки на 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV