Сегодня, 11:53
Полиция задержала 18-летнюю петербурженку, которая причастна к обману пенсионерки на 4 млн рублей

Аферисты убедили под предлогом сохранения средств отдать курьеру все накопления.

Полиция Центрального района задержала курьершу мошенников, которые обманули пенсионерку с проспекта Чернышевского на 4 млн рублей. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 6 декабря к правоохранителям обратилась 90-летняя женщина. Потерпевшая заявила, что в период с 3 числа ей звонили неизвестные. В результате они убедили под предлогом сохранения средств отдать задержанной все накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Накануне на улице Чехова по подозрению в совершении преступления поймали 18-летнюю девушку. 

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в мошенничестве с квартирой на Типанова за 14 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

