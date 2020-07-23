Полиция задержала 18-летнюю петербурженку, которая причастна к обману пенсионерки на 4 млн рублей

Аферисты убедили под предлогом сохранения средств отдать курьеру все накопления.

Полиция Центрального района задержала курьершу мошенников, которые обманули пенсионерку с проспекта Чернышевского на 4 млн рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 6 декабря к правоохранителям обратилась 90-летняя женщина. Потерпевшая заявила, что в период с 3 числа ей звонили неизвестные. В результате они убедили под предлогом сохранения средств отдать задержанной все накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне на улице Чехова по подозрению в совершении преступления поймали 18-летнюю девушку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти