В Steam опровергли утечку личных данных пользователей

Компания ответила на новость об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям сервиса.

Игровой сервис Steam опроверг информацию об утечке личных данных пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В Steam прокомментировали новость на портале XDA об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям сервиса. Компания отметила, что утекшие данные включают старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами и номера телефонов. Также уточняется, что системы Steam не были взломаны. При этом компания пока не обнаружила источник утечки.

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Фото: pxhere.com