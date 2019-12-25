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В Steam опровергли утечку личных данных пользователей
Сегодня, 8:21
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В Steam опровергли утечку личных данных пользователей

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Компания ответила на новость об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям сервиса.

Игровой сервис Steam опроверг информацию об утечке личных данных пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В Steam прокомментировали новость на портале XDA об утечке старых текстовых сообщений, которые ранее отправлялись пользователям сервиса. Компания отметила, что утекшие данные включают старые текстовые сообщения с одноразовыми кодами и номера телефонов. Также уточняется, что системы Steam не были взломаны. При этом компания пока не обнаружила источник утечки.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Формула-1".

Фото: pxhere.com

Теги: steam, опровержение, утечка данных
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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