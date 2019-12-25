Российские пользователи Netflix и Spotify не смогли оплатить подписку

Люди попытались оплатить подписку Spotify через карты "Сбера" и "Тинькофф". В ответ им пришли сообщения об ошибке. Оплата подписки на Netflix не проходит через карты "Тинькофф" и Альфа-банка. Представители организации отказались от комментариев СМИ.

Россияне пожаловались на проблемы с оплатой подписки на стриминговых сервисах Netflix и Spotify. Об этом сообщил портал vc.ru.

Люди попытались оплатить подписку Spotify через карты "Сбера" и "Тинькофф". В ответ им пришли сообщения об ошибке. В издании уточнили, что журналисты не смогли оплатить подписку на музыкальном сервисе по картам Альфа-банка. Оплата подписки на Netflix не проходит через карты "Тинькофф" и Альфа-банка. Представители организации отказались от комментариев СМИ.

На главной странице банка "Тинькофф" появилось сообщение, что финансовые операции проводятся без ограничений. Компания гарантирует защиту средств клиентов. Что касаемо Netflix, то там сообщили о проблеме со стороны банка-эквайера, который внесен в санкционный список. В Альфа-банке подтвердили эту информацию.

Напомним, что Центробанк предупреждал о приостановке работы сервисов Apple Pay и Google Pay. Это касается банков, которые попали под санкционную блокировку. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк.

Ранее мы сообщили, что аналитик Пермяков рекомендовал скачать данные с сервисов Google.

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