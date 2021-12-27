Аналитик Пермяков рекомендовал скачать данные с сервисов Google

Защитить свои данные можно. Для этого необходимо скачать их на какой-либо носитель – например, жесткий диск.

Россиянам рекомендуют скачать данные с сервисов Google. Как сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков, это нужно сделать на случай блокировки. Об этом пишут РИА Новости.

Защитить свои данные можно. Для этого необходимо скачать их на какой-либо носитель – например, жесткий диск. Также эксперт напомнил о так называемом сервисе резервного копирования почты и всех данных в аккаунте. Для этого необходимо зайти в учетную запись, затем перейти в раздел "Управление аккаунтом Google", а после в раздел "Данные и конфиденциальность". По словам специалиста, там можно сделать резервную копию. Система должна отправить ссылку на архив в виде zip-файла на электронный адрес.

Если пользователю не нужны данные с сервисов Google Диска, то их можно просто скопировать или также сделать резервную копию.

Ранее мы сообщили, что Disney приостановила поставку фильмов в российские кинотеатры.

Фото: pixabay