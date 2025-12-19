Число ИП в Петербурге заметно увеличилось при снижении юрлиц

В Петербурге реестр малого бизнеса вырос почти на 3 процента.

В Санкт-Петербурге в 2025 году увеличилось количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет издание "Деловой Петербург" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По итогам 2025 года общее число субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге выросло на 2,9 процента. В реестре МСП зафиксированы сведения о 389 тысячах организаций и предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 7 процентов, что составляет 14,7 тысячи человек. При этом число юридических лиц сократилось на 2 процента, или на 3,68 тысячи организаций.

Отдельно отмечается рост числа самозанятых. В 2025 году их количество в Петербурге увеличилось на 18 процентов и достигло 141 тысячи человек. Общее число зарегистрированных самозанятых превысило 943 тысячи. Для сравнения, по итогам 2024 года реестр малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге увеличился на 2,7 процента. Тогда в нем числилось около 378 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей.

Фото: Piter.tv