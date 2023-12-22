Индивидуальных предпринимателей становится все больше в Петербурге

В феврале этого года в городе зарегистрировано 370,3 тыс. субъекта малого и среднего предпринимательства, что следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

За 2 года количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Петербурге увеличилось на 15%. При этом отмечается, что число юридических лиц сокращается. Об этом пишет издание "Ведомости Северо-Запад" 23 февраля.

В городе зарегистрировано 370,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их стало на 15% больше.

Кроме того, известно, что за год в Петербурге открыли 42,5 тыс. ИП, а новых юрлиц зарегистрировано только 16 тыс. Дело в более выгодной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

Подразумевается, что предприятие из микробизнеса должно постепенно перерасти в малый, а затем в средний бизнес, но данные налоговых органов говорят о том, что средний бизнес не растет. Янина Гришина, председатель РОО "Содействие малому бизнесу"

Помимо этого, по словам руководителя магистерской программы "Финансовые инструменты в экономике" СЗИУ РАНХиГС Артема Голубева, тренд на рост ИП обусловлен тем, что крупные госкомпании стали чаще брать заказы именно у малого бизнеса. Согласно действующему законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от всего объема закупок.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)