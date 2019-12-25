Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Изменения смогут сделать процесс уплаты налогов и других платежей для предпринимателей и компаний более удобным.

Минфин предложил упростить уплату налогов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ведомство подготовило законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на данные категории. Нововведение также может коснуться страховых взносов и торговых сборов.

Поправки внесут в Налоговый кодекс РФ. Предположительно они начнут действовать с 1 января 2022 года. Также у ИП и юрлиц останется возможность платить налоги по действующей сейчас схеме.

В Минфине считают, что изменения смогут сделать процесс уплаты налогов и других платежей для предпринимателей и компаний более удобным. Отмечается, что производить зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств налоговая будет самостоятельно.

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