Продажи на "Авито" хотят обложить налогом

Так государство сможет получать в бюджет около 80 миллиардов рублей ежегодно.

Продажи подержанных вещей на "Авито" и "Юле" хотят обложить налогом на доходы физических лиц в 13% от стоимости. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление министерства финансов России.

Отмечается, что в данный момент налоговое законодательство РФ не рассматривает социальные сети и онлайн-платформы по продаже подержанных вещей как налоговых агентов. Из-за этого они могут не платить налоги из денег с пользователей, так как это обязанность самих физлиц при продаже собственного имущества. По факту этот налог не взимается.

Подчёркивается, что, по экспертным оценкам, при введении обязательного платежа НДФЛ с продаж вещей на онлайн-сервисах государство сможет получать в бюджет около 80 миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты отмечают, что главным следствием сбора налогов с таких площадок станет бегство пользователей на другие.

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Видео: Youtube/ЮРИСТ Рузиля Садыкова