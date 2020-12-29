ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Операции с наличными будут подвергнуты обязательному контролю только для юридических лиц.

Центробанк рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Поправка в закон, которые уточняют порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Суммы переводов, снятия наличных и пополнение мобильного счёта сумм более 100 тысяч рублей предполагают обязательный почтовый контроль. Это касается и сделок с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей.

Операции с наличными будут подвергнуты обязательному контролю только для юридических лиц. Также обязательному контролю будут подвергаться операции юридических лиц на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка.

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