ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка. Об инициативе регулятора пишет РБК.
Регулятор заявил, что в будущем планируется проработать механизм универсального платёжного адреса. Благодаря этому средства будут зачисляться на счёт получателя при смене банка и реквизитов.
Данное предложение содержится в стратегии развития Национальной платёжной системы на 2021—2023 годы.
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Фото: pixabay.com
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