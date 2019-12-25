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ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка
Сегодня, 11:10
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matveyvn

ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

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Средства будут зачисляться на счёт получателя при смене банка и реквизитов.

Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка. Об инициативе регулятора пишет РБК.

Регулятор заявил, что в будущем планируется проработать механизм универсального платёжного адреса. Благодаря этому средства будут зачисляться на счёт получателя при смене банка и реквизитов.

Данное предложение содержится в стратегии развития Национальной платёжной системы на 2021—2023 годы.

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Фото: pixabay.com

Теги: банки, финансы, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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