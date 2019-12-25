ЦБ предложил упростить для клиентов смену банка

Средства будут зачисляться на счёт получателя при смене банка и реквизитов.

Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка. Об инициативе регулятора пишет РБК.

Регулятор заявил, что в будущем планируется проработать механизм универсального платёжного адреса. Благодаря этому средства будут зачисляться на счёт получателя при смене банка и реквизитов.

Данное предложение содержится в стратегии развития Национальной платёжной системы на 2021—2023 годы.

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