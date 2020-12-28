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Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию

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По результатам опросов жители страны заметили рост инфляции за год на 12%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканал RTVI рассказала, почему жители России не верят в низкую инфляцию.

По ее словам, россияне судят об инфляции в стране по ценам на товары повседневного спроса. При этом Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг. Глава Центробанка сообщила, что по результатам опросов люди заметили рост инфляции за год на 12%.

Набиуллина также ответила на вопрос музыканта и генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова о том, как получается, что официальные данные свидетельствуют о низкой инфляции в России, а жители говорят о повышении цен на 30%.

Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина рассказала о том, кто заинтересован в слабом рубле.

Видео: YouTube / RTVI Новости

Теги: инфляция, центральный банк россии, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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