Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию

По результатам опросов жители страны заметили рост инфляции за год на 12%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканал RTVI рассказала, почему жители России не верят в низкую инфляцию.

По ее словам, россияне судят об инфляции в стране по ценам на товары повседневного спроса. При этом Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг. Глава Центробанка сообщила, что по результатам опросов люди заметили рост инфляции за год на 12%.

Набиуллина также ответила на вопрос музыканта и генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова о том, как получается, что официальные данные свидетельствуют о низкой инфляции в России, а жители говорят о повышении цен на 30%.

Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина рассказала о том, кто заинтересован в слабом рубле.

Видео: YouTube / RTVI Новости