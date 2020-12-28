Она заявила, что выступает за плавающий рубль.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, кто заинтересован в слабом рубле. Заявление она сделала в эфире RTVI.

Набиуллина отметила, что в слабом рублей заинтересованы российские экспортёры. Сама председатель ЦБ заявила, что выступает за плавающий рубль, которые соответствует состоянию рынка.

Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля. Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка

По её словам, она не считает нормальной ситуацию, когда рубль сильно колеблется по отношению к иностранной валюте. Набиуллина подчеркнула, что у властей есть два варианта действий — следить за курсом рубля или за темпами инфляции. Россия, отмечает она, как и многие страны, выбирает второй вариант.

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Видео: YouTube / RTVI Новости