Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для господдержки

Глава государства попросил обратить внимание на то, увольняются ли люди по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для государственной поддержки в условиях пандемии. С такой инициативой обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам омбудсмена, многие предприниматели не могут удержать на работе своих сотрудников, которые хотят увольняться и переходить на другую работу. Это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года.

Глава государства попросил обратить внимание на то, увольняются ли люди по собственному желанию или же в форме сокращения.

Я попрошу правительство подумать над этим. Владимир Путин, президент России

Ранее в Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24