Оформить ИП теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

Никуда ехать не надо, все данные банк самостоятельно передаст в ФНС, сервис бесплатный.

Для того, чтобы стать предпринимателем теперь достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе "Сервисы для бизнеса" выберите "Регистрация ИП". Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в "Госключ".

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в СберБанк Онлайн.

Мы знаем, что начало собственного дела – не простая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома через СберБанк Онлайн. За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров. Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка

Ранее более четверти жителей Санкт-Петербурга (26%) рассказали, что планируют открыть своё дело, ещё 18% рассказали, что уже трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найм.

Фото: unsplash (Campaign Creators)