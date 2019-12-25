Госсекретарь США осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве на форуме "Муниципальная Россия". Заявление он сделал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что основания для задержания довольно сомнительные.
Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Среди задержанных были и политики Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина.
Ранее мы писали, что в Москве на форуме независимых депутатов прошли задержания.
Фото: pixabay.com
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