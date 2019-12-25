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Госсекретарь США осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве
Сегодня, 11:43
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matveyvn

Госсекретарь США осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве

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Среди задержанных были и политики Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания на форуме муниципальных депутатов в Москве на форуме "Муниципальная Россия". Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что основания для задержания довольно сомнительные.

Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков. 

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Среди задержанных были и политики Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина.

Ранее мы писали, что в Москве на форуме независимых депутатов прошли задержания.

Фото: pixabay.com

Теги: блинкен, задержания, муниципальные депутаты, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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