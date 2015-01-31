В Сеуле считают, что Северная Корея не нарушила резолюцию Совбеза ООН.

Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Специалисты заметили, что Северная Корея 21 февраля произвела два пуска. По предварительной информации, испытания велись на западном побережье КНДР.

Южнокорейские военные уточнили, что ракеты были направлены в сторону Желтого моря. По мнению источников информационного агентства Сеула, запуски соседнего государства не нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, так как ракеты не были баллистическим оружием.

Администрация США признала, что на минувших выходных Северная Корея осуществила "некую деятельность", которая касается ракет малого действия. В Белом доме не уточнили журналистам, идет ли речь именно о запусках.

Блинкен заявил, что Китай должен убедить КНДР отказаться от ракетно-ядерных вооружений.

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