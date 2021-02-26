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Эксперты прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

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Дрезина оказалась единственным способом попасть на родину.

Российские дипломаты выехали из КНДР на Родину, толкая дрезину. Многих удивил тот факт, что дипломаты не уехали на машине. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, в чем дело. 

Причина использования столь необычного транспорта — коронавирусные ограничения. Из-за них сообщение между двумя странами приостановлено, а автомобильной дороги просто не существует. Граница проходит по реке Туманная, а единственный переход  —железнодорожный "Мост Дружбы". Эксперты отметили, что можно было сделать крюк через Китай и проехать транзитом на машине через него, но расстояние было бы намного больше. Таким образом, дрезина оказалась лучшим вариантом, а дорога заняла всего километр, поэтому, вероятно, никто не устал. 

Видео: МИД России

Теги: дипломаты, дрезина, кндр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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