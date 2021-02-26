Эксперты прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Дрезина оказалась единственным способом попасть на родину.

Российские дипломаты выехали из КНДР на Родину, толкая дрезину. Многих удивил тот факт, что дипломаты не уехали на машине. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, в чем дело.

Причина использования столь необычного транспорта — коронавирусные ограничения. Из-за них сообщение между двумя странами приостановлено, а автомобильной дороги просто не существует. Граница проходит по реке Туманная, а единственный переход —железнодорожный "Мост Дружбы". Эксперты отметили, что можно было сделать крюк через Китай и проехать транзитом на машине через него, но расстояние было бы намного больше. Таким образом, дрезина оказалась лучшим вариантом, а дорога заняла всего километр, поэтому, вероятно, никто не устал.

Видео: МИД России