Глава Госдепа США провел брифинг в Южной Корее.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай должен убедить КНДР отказаться от ракетно-ядерных вооружений. Об этом чиновник заявил на совместном брифинге в формате "2+2" с южнокорейскими коллегами. Вашингтон призывает Пекин использовать свое влияние, чтобы убедить Пхеньян по данному вопросу.

В интересах Китая оказать помощь в денуклеаризации КНДР. Потому что это источник нестабильности, источник опасности и угроза для нас и партнеров…Мы привержены денуклеаризации Северной Кореи, что поможет снять риски, которые КНДР представляет для США и наших союзников. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в переговорах также принимал участие глава Пентагона Ллойд Остин, глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён и министр национальной обороны Сеула Со Ук. Дипломаты указали на то, что КНР имеет особые отношения с Северной Кореей. В США и Южной Корее надеются, что в будущем китайцы будут эффективно использовать свое влияние на страну.

Блинкен: США и Япония будут сотрудничать в вопросе денуклеаризации КНДР.

Фото: Department of State