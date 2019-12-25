Байден заявил, что скучает по Трампу

Президент США оценил шансы выдвижения экс-главы Белого дома на следующих выборах в 2024 году.

Американский президент Джо Байден заявил, что скучает по своему предшественнику в Белом доме Дональду Трампу. Политик дал однозначную оценку своим чувствам к оппоненту. При этом спикер пояснил журналистам на первой публичной пресс-конференции в Вашингтоне, что не думает о Трампе как о возможном сопернике на выборах главы государства в 2024 году.

Мой предшественник, о боже, я скучаю по нему...Да ладно вам, я даже не думаю об этом, понятия не имею, не знаю вообще будет ли тогда Республиканская партия! Джо Байден, президент США

Байден ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Журналистка напомнила, что к текущему времени (65 дней президентства Байдена) в 2017, когда Белым домом руководил Трамп, тот уже создал собственный предвыборный штаб для участия в выборах в 2020 году. Байден заметил, что считает себя фаталистом. Он отдает предпочтение работе над реализацией конкретных целей.

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Фото: Белый дом