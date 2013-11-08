В Германии рассказали о первом дне саммита ЕС, в котором принял участие Джо Байден.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила общие подходы Евросоюза и США в отношении России, КНР и Турции. Такое заявление политик сделала на пресс-конференции, посвященной итогам первого дня онлайн-саммита стран ЕС, в котором принимал участие американский президент.

Мы обсудили трансатлантическую повестку дня, Джо Байден представил свое видение, Шарль Мишель и Антонио Коста, как представитель председателя Совета ЕС, представили нашу сторону в том, что касается европейских интересов. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В числе общих интересов канцлер назвала климатическую повестку, а также прекращение торговых войн. Глава администрации Вашингтона планирует летом текущего года посетить Европу с целью обсуждения сотрудничества. Он примет участие в саммите НАТО. Меркель заметила, что участие Байдена в саммите ЕС показательно. Это говорит о том, что США находятся в постоянном диалоге с Европой. в ФРГ заметили, что у сторон"много общего, но нет полного тождества".

Меркель отменила решение о пасхальном карантине в Германии.

Фото: YouTube/Ihr Programm – Lüften! Maske auf! Abstand halten!