Она назвала это решение своей ошибкой.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о пасхальном карантине в Германии. Об этом она заявила на брифинге в Берлине. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Меркель и главы федеральных земель объявили 1 и 3 апреля дополнительными нерабочими днями вместе с пасхальными выходными, которые выпадали на 2, 4 и 5 апреля. Это решение вызвало критику со стороны общественности и бизнеса.

Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан. Ангела Меркель, канцлер Германии

Отметим, что в нынешнем году католическая Пасха выпадает на 4-5 апреля, а Страстная пятница - на 2 апреля.

Ранее мы сообщали, что власти Германии продлили карантин до 18 апреля.

Видео: Youtube/phoenix