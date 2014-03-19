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Байден раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином
Сегодня, 8:02
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lesjasap

Байден раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

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Американский лидер завил, что США будут жестко конкурировать с Пекином.

Американский президент Джо Байден раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. На первой публичной пресс-конференции в Белом доме политик объяснил журналистам, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином, но при этом ожидает жесткую конкуренцию между странами.

Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что... мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция.

Джо Байден, президент США

Напомним, что первый телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином состоялся в феврале текущего года.

Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем.

Фото: Белый дом

Теги: джо байден, китай, си цзиньпин
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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