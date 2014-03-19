Байден раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

Американский лидер завил, что США будут жестко конкурировать с Пекином.

Американский президент Джо Байден раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. На первой публичной пресс-конференции в Белом доме политик объяснил журналистам, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином, но при этом ожидает жесткую конкуренцию между странами.

Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что... мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция. Джо Байден, президент США

Напомним, что первый телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином состоялся в феврале текущего года.

Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем.

Фото: Белый дом