Лидер КНР выступит на собрании, посвященного проблеме бедности населения.

Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью. Об этом председатель Коммунистической партии КНР сообщил во время выступления на собрании, посвященного вопросам достижения государства. Слова политика приводят местные журналисты из агентства "Синьхуа".

Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью Си Цзиньпин, председатель Китая

Си Цзиньпин напомним, что 98,99 млн жителей сельской местности в Китае переступили черту бедности. Чиновникам удалось вывести из зоны бедности 832 уезда и 128 тысяч деревень. Пекин инвестировал для решения данной задачи порядка 1,6 трлн юаней (почти 246 млрд долларов) за последние восемь лет.

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