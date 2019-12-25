В Китае призвали Вашингтон к сотрудничеству.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал столкновение США и Китая катастрофой для мира. Об этом политик заявил во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом. Слова спикера приводят представители Центрального телевидения.

Противостояние Китая и США — абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира...В условиях абсолютной неопределенности в международной обстановке Китай и США, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность Си Цзиньпин, глава Китая

Китайский лидер считает, что сотрудничество между Вашингтоном и Пекином будет благоприятно влиять не только на развитие двух стран, но поможет сообща сохранять мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском районе. Си Цзиньпин считает такой шаг "единственным правильным выбором". Он призвал Белый дом развивать и содействовать развитию американо-китайских отношений.

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином.

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