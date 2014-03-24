Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях.

Американский президент выступил в Пентагоне.

Джо Байден заявил о том, что США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях. Об этом американский лидер рассказал журналистам во время посещения Пентагона.

Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой Джо Байден, президент США

Глава Белого дома рассказал, что он не будет колебаться в вопросе использования военной мощи США, чтобы защитить национальные интересы нации, а также союзников по всему миру в тех моментах, когда это будет необходимо. Он заметил, что знает, что такое быть верховным главнокомандующим. Байден планирует работать с главой Пентагона Ллойдом Остином и с коллегами стран-партнеров, чтобы положить конец всем ведущимся войнам, а также обеспечивая безопасность американцев от угроз боевиков.

Twitter не вернет Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты.

Фото: Белый дом