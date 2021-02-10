Twitter не вернет Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты

Twitter не вернет Дональду Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты. Об этом рассказал главный финансовый директор Twitter Нед Сегал в интервью телеканалу MSNBC.
Он отметил, что правила платформы едины для всех, независимо от статуса пользователя.
Наши правила устроены так, чтобы не позволять никому призывать к насилию.
Нед Сегал, главный финансовый директор Twitter
Он отметил, что Трамп в этом вопросе ничем не отличается от других бывших чиновников.
Ранее Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина.
Видео: YT / CNBC Television
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