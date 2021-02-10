Twitter не вернет Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты

Трамп в этом вопросе ничем не отличается от других бывших чиновников.

Twitter не вернет Дональду Трампу аккаунт, даже если тот вновь пойдет в президенты. Об этом рассказал главный финансовый директор Twitter Нед Сегал в интервью телеканалу MSNBC.

Он отметил, что правила платформы едины для всех, независимо от статуса пользователя.

Наши правила устроены так, чтобы не позволять никому призывать к насилию. Нед Сегал, главный финансовый директор Twitter

Он отметил, что Трамп в этом вопросе ничем не отличается от других бывших чиновников.

Ранее Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина.

Видео: YT / CNBC Television