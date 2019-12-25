Байден может получить доступ к разговорам Трампа и Путина

Трамп "тщательно защищал" свои частные беседы.

Президент США Джо Байден может получить доступ к разговорам бывшего главы государства Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет газета Politico.

Отмечаются, что сейчас тайным остаётся содержание около десяти разговоров двух лидеров. В материале сказано, что необходимо узнать — не было между Путиным и Трампом каких-нибудь тайных сделок, которые могут застать врасплох новую администрацию Белого дома.

Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам. цитата из материала Politico

Подчёркивается, что Трамп "тщательно защищал" свои частные беседы с иностранными лидерами — к ним не имели доступ даже члены команды бывшего президента, чтобы не было утечки.

Ранее Байден заявил, что не будет следить за импичментом Трампа.

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