Байден заявил, что не будет следить за импичментом Трампа

Президент США уточнил, что у него есть другие важные дела.

Джо Байден заявил, что не будет следить за импичментом своего предшественника-республиканца Дональда Трампа. Американский президент сообщил об этом во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме. По словам политика, сейчас его больше интересует принятие пакета стимулирующих мер для поддержания экономики, а также устранения последствий пандемии коронавируса.

Я уже говорил, что у меня есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей...Мы уже потеряли 450 тысяч человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно. Дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают, у них проблемы. Вот моя работ Джо Байден, президент США

Лидер США уточнил, что Сенат будет выполнять свою работу. Он добавил, что представители законодательного органа "хорошо себя поведут".

Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента Трампа конституционным.

Фото: CBS