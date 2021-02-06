Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию

Поведение бывшего президента США Байден назвал неуравновешенным.

Джо Байден поручил не сообщать Дональду Трампу секретную информацию. Об этом американский президент рассказал местным журналистам в интервью для телеканала CBS.

Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь? Джо Байден, президент США

Американский политик сослался на неуравновешенное поведение своего предшественника из Белого дома. Он напомнил, что согласно законодательству, бывшим президентам страны могут сообщать секретную информацию по решениям, которые принимает действующий глава государства.

Байден заявил о нехватке еды для 36 млн американцев.

Видео: CBS



