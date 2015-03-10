Американский президент рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным.

Джо Байден пообещал заставить Россию за все "заплатить". Об этом американский президент сообщил на пресс-конференции в Государственном департаменте. Лидер США выступил с программной речью о внешней политике.

Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее Россия не один раз отвергала все американские обвинения относительно вмешательства во внутренние дела Вашингтона. Байден уточнил, что при новой администрации Белого дома чиновники будут "более эффективны" в вопросе Москвы во время работы со странами-единомышленниками.

Джо Байден назвал главного конкурента США.

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