Байден заявил о нехватке еды для 36 млн американцев

Белый дом подготовил пакет стимулирующих мер для экономики на 1,9 трлн долларов.

Джо Байден заявил о нехватке еды для 36 миллионов американцев из-за пандемии. Об этом американский президент рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик уточнил, что сейчас государственная экономика находится в сложном положении из-за распространения коронавируса. Спикер заявил, что правительство должно принять предложенный им пакет стимулирующих мер на 1,9 трлн долларов.

Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 миллионов человек остались без работы, 4 миллиона без работы по полгода и больше; … 24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды Джо Байден, президент США

Напомним, что план Байдена говорит о выделении 160 млрд долларов на программу массовой вакцинации населения. Администрация страны выплатит по 1,4 тысячи долларов нуждающимся, как ранее это было "обещано американскому народу".

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