Помпео раскритиковал Байдена за выступление по внешней политике

Бывший госсекретарь США оценил программу новой администрации страны по внешней политике.

Майк Помпео раскритиковал Джо Байдена за выступление по внешней политике. Об этом бывший государственный секретарь США сообщил местному телеканалу Fox News. По словам чиновника, Вашингтон не может себе позволить вернуться к тому внешнеполитическому курсу, который проводила администрация 44-го президента Барака Обамы.

Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались Майк Помпео, экс-госсекретарь США

В своей программной речи в Госдепе новый глава Белого дома рассказал о внешней политике страны. Байден упомянул, что "Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", а значит, "Америка вернулась". По словам спикера, его подчиненные положат конец той изоляционной политике, которую проводил его предшественник Дональд Трамп. Он заявил, что намерен усилить противодействие РФ и Китаю из-за их "враждебных шагов".

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