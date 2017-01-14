Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента Трампа конституционным

Пресс-секретарь Белого дома объяснила, что этим вопросом занимается Сенат.

Джен Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа конституционным. Во время брифинга с журналистами пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о том, считает ли администрация Джо Байдена второй процесс импичмента Трампу законным. Одна из корреспонденток уточнила, не может ли эта процедура создать опасный прецедент для института президентства, по мнению Джо Байдена.

Процесс, как ему кажется, должен продолжаться, как предопределено историей и многими законами. И он собирается ждать, пока Сенат определит исход, но, его роль в настоящий момент должна заключаться в том, чтобы сосредоточиться на потребностях американского народа, возвращении людей на работу, преодолении пандемии Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Паски заметила, что не считает, что администрация Белого дома вправе высказывать мнение по поводу того, является ли процесс импичмента конституционным. Она добавила, что "без сомнения" Джо Байден говорил о том, что процесс должен продолжаться.

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше ряда других лидеров.

Фото: The White House