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Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
Сегодня, 8:24
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matveyvn

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Байден заявил о принудительных и нечестных экономических действиях Китая.

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР  Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать национальные интересы США. Байден подчеркнул, что для него в приоритете - защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев. Также он говорил о важности защиты свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Байден заявил о принудительных и нечестных экономических действиях Китая, о политических преследованиях в Гонконге, нарушении прав человека в Синьцзяне.

Ранее Белый дом пока не сообщает о новых вариантах действий по ядерной сделке с Ираном.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, китай, си цзыньпин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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