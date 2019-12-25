Байден: нарушения прав человека будут иметь последствия для Китая

Президент США прокомментировал свою позицию по ситуации в СУАР, Тайване и Гонконге.

Американский президент Джо Байден заявил, что предполагаемые нарушения прав человека будут иметь последствия для Китая. Об этом политик сообщил общественности во время выступления в городе Милуоки штата Висконсин. Ведущий мероприятия поинтересовался у спикера о том, обсуждал ли он в ходе телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Гость утвердительно на это ответил, подчеркнув, что публично выступает с осуждением положения в Гонконге, СУАР и на Тайване.

Я планирую открыто дать понять, что мы намерены продолжать отстаивать права человека в ООН и в других организациях, которые имеют влияние на их поведение...Для Китая будут последствия, и Си Цзиньпин знает это Джо Байден, президент США

По словам главы новой администрации Вашингтона, Пекин пытается стать мировым лидером. Для этого правительство должно заручиться поддержкой других государств. Однако, пока Китай продолжает участвовать в деятельности, которую США считают нарушающей базовые права человека, "им будет трудно достичь этого".

Байден: каждый американец сможет вакцинироваться от коронавируса к концу июля.

Фото:YouTube/Joe Biden