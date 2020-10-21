Глава Белого дома пообщался с жителями штата Висконсин.

Джо Байден оговорился и заявил, что детей любит больше, чем людей. Об этом американский президент сообщил во время выступления в городе Милуоки штата Висконсин. Выйдя на сцену политик обратился к модератору мероприятия (ведущему телеканала CNN Андерсону Куперу.

Рад тебя видеть, как дела?...Понятно, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребенком, а не здесь со мной Джо Байден, президент США

Ведущий согласился с гостем, так как в апреле прошлого года он стал отцом. Президент США добавил, что отлично понимает тележурналиста, так как "все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди". Он добавил, что старается уделять внимание своим внукам, хотя работа отнимает у него большую часть времени.

Байден заявил, что не считает американское общество расколотым.

Фото: Белый дом